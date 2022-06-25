25 Июня 2022 18:26

Трех пропавших детей нашли в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане гвардейцы нашли потерявшихся 4-летних двойняшек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Войсковой наряд столичной воинской части 5573 Национальной гвардии около 22:00 часов передвигался по парку «Линейный», когда к ним обратился мужчина. Он заявил, что обнаружил девочку без сопровождения взрослых.

Начальник патрульной группы сержант Ғалымжан Танатаров, стажер-курсант младший cержант Бейбытжан Оман и рядовой Нурсултан Мейран проинформировали об этом ближайшие пешие маршруты.

В это же время бабушка 4-летних девочек-двойняшек обратилась за помощью к одному из столичных войсковых нарядов Национальной гвардии в поиске одной из них. Как выяснилось позже, одну из сестер сопровождал 10-летний брат, но он на самокате уехал далеко от нее и потерял сестренку из виду.

Через немного двойняшки были вместе. Забирая внучку, бабушка поблагодарила солдат за бдительность и оперативность.

Столичные воины также помогли найти 4-летнего мальчика. Около 20:45 часов к начальнику войскового наряда рядовому Владиславу Тарасову и патрульным рядовым Тәңірбергену Жалғас и Сергею Феськову обратилась женщина за помощью в поиске сына.

Выяснилось, что семья гуляла на набережной реки Есиль в районе памятника Кенесары-хану, когда младший из детей побежал играться на детскую площадку и потерялся из виду из-за большего количества детей и взрослых в игровой зоне.

Родители не стали затягивать время на самостоятельные поиски и практически сразу обратились к гвардейцам. Они через несколько минут по описанию их сына, родители выразили искреннюю благодарность.

За второй квартал 2022 года гвардейцами в столице найдены и возвращены родным более десятка детей.

По информации пресс-службы департамента полиции, в это же канал «102» в дежурную часть поступило сообщение о том, что пропал 7-летний ребенок.

Со слов звонившей, она приехала с внуком в район ТРЦ «Азия парк». Около 19:30 часов бабушка потеряла внука из виду и обратилась в полицию.

«На поиски мальчика был ориентирован личный состав столичной полиции. В ходе поисковых мероприятий стражами правопорядка обследованы места, где мог находиться пропавший. Сотрудниками полиции несовершеннолетний был найден в районе Мясокомбината. Установлено, что ребенок сел в маршрутный автобус и пропустил несколько остановок, проехав около 13 км», - сказал начальник отдела розыска УКП ДП города Нур-Султана Нургали Асылхан.

Ребенок передан родителям и находится дома. Сотрудниками ювенальной полиции семья взята на контроль.

Полицейские Нур-Султана напоминают родителям о необходимости контролировать поведение ребенка и об ответственности за не надлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию.