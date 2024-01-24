Трех казахстанцев сняли с поездов за распитие алкоголя

Трех правонарушителей сняли полицейские с пассажирских поездов в регионах республики за распитие алкогольных напитков, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

При патрулировании пассажирского поезда сообщением Алматы – Костанай сотрудниками департамента полиции на транспорте выявлены двое мужчин за нарушения общественного порядка. 41- и 58-летние жители Костанайской области в пути следования распивали спиртные напитки, выражались нецензурной бранью в адрес других пассажиров.

Правонарушители по акту были сняты с поезда на станции Атбасар Акмолинской области. Мужчины не подчинялись законным требованиям сотрудников при доставлении в комнату полиции.

В отношении задержанных составлены сразу три административных протокола – за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянение, за мелкое хулиганство, а также за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа и наложен штраф в размере 5 МРП каждому.

Материалы по мелкому хулиганству и неповиновению направлены в Рудненский городской суд – для рассмотрения.

Аналогичный факт имел место и на станции Костанай. Транспортные полицейские сняли 60-летнего жителя Актобе с пассажирского поезда сообщением Нурлы-жол – Орал. Пожилой мужчина в поезде распивал спиртной напиток и спал на месте в обнаженном виде, тем самым оскорблял своим внешним видом человеческое достоинство и нравственность.

Нарушитель оштрафован на 5 МРП за распитие алкогольных напитков. Административный материал за мелкое хулиганство направлен в суд.