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Трех подозреваемых по фактам мародерства задержали в Алматинской области

3 Февраля 2022 09:41
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Трех подозреваемых по фактам мародерства задержали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции УКП ДП Алматинской области изобличили трех подозреваемых, которые во время массовых беспорядков, прошедших в начале января, совершили кражу сотовых телефонов из магазина «Молл Апорт», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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«В ходе оперативно розыскных мероприятий оперативные сотрудники УКП ДП Алматинской области задержали троих 21-летних подозреваемых, являющихся уроженцами нашего региона. В настоящее время 32-летняя потерпевшая указывает на пропажу 16 единиц мобильных телефонов. В отношении задержанных лиц начато уголовное производство в порядке статьи 188 части 3 УК РК. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», – резюмировал начальник УКП ДП Алматинской области Асхат Данияр.



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#Алматинская область   #Борьба с преступностью   #Общество   #Алматинская трагедия  
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