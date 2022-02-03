Трех подозреваемых по фактам мародерства задержали в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции УКП ДП Алматинской области изобличили трех подозреваемых, которые во время массовых беспорядков, прошедших в начале января, совершили кражу сотовых телефонов из магазина «Молл Апорт», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
«В ходе оперативно розыскных мероприятий оперативные сотрудники УКП ДП Алматинской области задержали троих 21-летних подозреваемых, являющихся уроженцами нашего региона. В настоящее время 32-летняя потерпевшая указывает на пропажу 16 единиц мобильных телефонов. В отношении задержанных лиц начато уголовное производство в порядке статьи 188 части 3 УК РК. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», – резюмировал начальник УКП ДП Алматинской области Асхат Данияр.
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