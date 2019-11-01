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Трех парней осудили за кражу невесты в Алматы

1 Ноября 2019 04:33
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Трех парней осудили за кражу невесты в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В районном суде № 2 Жетысуского района города Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении троих молодых парней похитивших человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Судом установлено, что в августе этого года трое молодых людей подъехали ночью к дому несовершеннолетней Б., которая прогуливалась с племянницей. Спустя некоторое время один из парней, подойдя со спины к Б., закрыл последней рот, а затем при помощи друзей затащил в автомашину. По пути в город девушке все же удалось вырваться из плена и выбежать на оживленную дорогу.

В суде парень признался, что наблюдал за девушкой с прошлого года, когда впервые увидел ее в кафе. После той встречи он отыскал девушку в социальной сети, откуда часто писал ей сообщения. Однако отклика не получил. В суде он признался, что решил украсть девушку, чтобы жениться на ней.

Подсудимые признали свою вину и раскаялись в содеянном. Несовершеннолетняя потерпевшая простила парней и просила суд не лишать их свободы.

Приговором суда трое молодых парней осуждены каждый к семи годам ограничения свободы, с установлением пробационного контроля.

Приговор не вступил в законную силу.

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Ключевые слова: Алматы, Судебный процесс,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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