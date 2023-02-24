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Трех нелегалов выявили на одном из строительных объектов в Экибастузе

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Февраля 2023, 18:12
Трех нелегалов выявили на одном из строительных объектов в Экибастузе Фото: polisia.kz

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Полицией города Экибастуза на строительном объекте, расположенном по улице М. Жусупа, выявлены трое граждан Республики Узбекистан, работающих нелегально, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Установлено, что мужчины в нарушении законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, осуществляли трудовую деятельность в нашей стране без получения разрешения на трудоустройство, выдаваемое местными исполнительными органами.

«В отношении иностранных граждан возбуждено административное производство по части 5 статьи 517 КоАП РК, также в отношении 54-летнего работодателя гражданина Республики Казахстан, привлекшего иностранную рабочую силу без разрешения местного исполнительного органа. По факту возбуждено административное производство по части 1 статьи 519 КоАП РК, выписан административный штраф в размере 51 750 тенге», – сообщил первый заместитель начальника управления полиции города Экибастуза Павлодарской области Толеген Кудайбергенов.

Рейдовое мероприятие проведено в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант», которое продлится до 28 февраля.


Павлодарская область   МВД РК   мигранты  
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