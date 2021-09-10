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    18:32, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Трех не уступивших дорогу спецтехнике водителей наказали в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе рейда «Уступи дорогу», прошедшему в Акмолинской области, к административной ответственности были привлечены три водителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Своевременное прибытие пожарных расчетов зависит не только от профессионализма водителей пожарных автомобилей, но и от правильной культуры вождения всех участников дорожного движения.

    Как рассказали в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, согласно детализированному плану профилактических мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий, дежурной сменой СПЧ-1 города Кокшетау совместно с сотрудниками батальона дорожной полиции управления полиции областного центра был проведен рейд по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники при следовании к месту вызова.

    «Зачастую на дорогах автолюбители не пропускают специальную технику. Буквально на прошлой неделе на пересечении улиц - проспекта Назарбаева и С. Жунусова произошло ДТП, в котором автолюбитель не пропустил специальную технику. Помните, пропуская спецтехнику, вы спасаете чью-то жизнь!» - отметил заместитель начальника СПЧ-1 города Кокшетау Улан Бейсембаев.

    По словам инспектора службы БПП Жангельды Аймурзинова, в результате проведенного рейда три водителя были привлечены к административной ответственности по ст. 598 КоАП РК. С несколькими водителями проведена профилактическая беседа.

    «Уважаемые водители, просим Вас уступать дорогу спецтехнике с включенными звуковыми и световыми сигналами, от этого нередко зависят жизни людей, нуждающиеся в помощи», - добавил он.



    Теги:
    МВД РК ДЧС Транспорт Правоохранительные органы Акмолинская область
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