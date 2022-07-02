Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Трех мужчин спасли на Капшагайском водохранилище

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
2 Июля 2022, 15:08
Трех мужчин спасли на Капшагайском водохранилище

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Всех мужчин спасатели эвакуировали на берег. Они в медицинской помощи не нуждались, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«1 июля в 18:55 при патрулировании городского пляжа №6 на Капшагайском водохранилище на расстоянии 250 метров от берега спасли мужчину 1997 года рождения, которого унесло на надувном матрасе от берега.

В 19:00 на городском пляже №7 на расстоянии 400 метров от берега спасатели нашли еще двоих мужчин 2000 и 1998 годов рождения. У них в воде свело судорогой ногу, один из них не рассчитал свои силы, запаниковал и начал тонуть», - проинформировали в пресс-службе ДЧС области.

Всех мужчин спасатели эвакуировали на берег. С ними провели разъяснительную беседу о правилах безопасности на воде и о последствиях нахождения в воде без спасательного жилета.

Ранее сообщалось, что в Капшагайском водохранилище за один день утонули двое детей и двое взрослых.

Кадр из видео


Алматинская область   Видео   Регионы Казахстана   МЧС   ДЧС   Капчагай   Спасение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане