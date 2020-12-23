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Трех медработников Аягозского центра признали виновными в смерти детей в ВКО

Автор:  
Руслан Шакабаев
23 Декабря 2020, 19:40
Трех медработников Аягозского центра признали виновными в смерти детей в ВКО

АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане осудили трех медицинских работников Аягозского детского центра оказания специальных социальных услуг по делу о смерти четырех воспитанников, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Аягозского районного суда.

В ведомстве сообщили, что органами уголовного преследования им предъявлено обвинение в ненадлежащем выполнении обязанностей, повлекшем по неосторожности смерть человека, двух или более лиц. Дело поступило в суд с процессуальным соглашением, заключенным между прокурором и подсудимыми с согласия представителя потерпевшего (детского центра, прим.ред.).

В соглашении прокурор просил назначить двум медработникам 2 года лишения свободы условно с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 1 год, а для третьего сотрудника просил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно, с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 1 год 6 месяцев. В суде все стороны, в том числе, потерпевшая сторона, подтвердили согласие с условиями соглашения.

В суде отметили, что преступление, предусмотренное ст.317 ч.3 УК, относится к категории небольшой тяжести, ст.317 ч.4 УК - средней тяжести. Предлагаемое прокурором наказание соответствовало санкции статьи. Подсудимые ранее не судимы. Назначать более суровое наказание, чем предусмотрено соглашением, суду запрещено законом. На основании изложенного, суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание, предусмотренное соглашением. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что более десяти детей из этого центра попали в инфекционную больницу с диагнозом «корь». У нескольких выявили еще и кишечную инфекцию, а четверо детей скончались.


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