Трех казахстанцев поместили в карантинный стационар на границе РК в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области за сутки через границу в Казахстан прошёл 601 человек В регионе за это время в страну через границу не пустили россиянина из-за отсутствия у справки об отрицательном результате ПЦР-теста, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедшие сутки через границу прошёл 601 человек, из них 431 пеший и 170 водителей фур. В карантинный стационар помещены три казахстанца», - рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

Подтверждённых случаев коронавирусной инфекции на автопереходах через границу Казахстана в регионе за это время не выявлено.

«За сутки запрещён въезд в страну гражданину Российской Федерации, не предоставившему справку с отрицательным результатом обследования методом ПЦР», - добавили в ДСЭК.

Продолжается мониторинг за перемещением людей на четырёх автомобильных пунктах пропуска государственной границы: Урлютобе, Косак, Амангельды и Шарбакты. Специалисты санэпидслужбы круглосуточно дежурят на постах, встречая граждан, пересекающих госграницу. Проводятся консультации и разъяснения по правилам пересечения границы по телефону жителям не только Павлодарской области, но и иностранцам.