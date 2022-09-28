Трех иностранцев выдворили за пределы страны за попрошайничество в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Трех граждан Узбекистана выдворили за пределы страны за попрошайничество в Павлодаре. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В городе Павлодаре, на территории одного из торговых домов, задержаны две женщины и несовершеннолетний. Все - граждане Республики Узбекистан, которые путем назойливого приставания просили у прохожих деньги.

«Они были доставлены в миграционную службу и привлечены к административной ответственности по статье 449 части 3 КоАП РК. По решению суда выдворены за пределы Республики Казахстан», – сообщила начальник миграционной службы управления полиции города Павлодара Арайлым Ергазина.

Стражами правопорядка в Палодарской области с начала года 2190 человек привлечены к ответственности за приставание в общественных местах.











Фото: polisia.kz















