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    21:39, 27 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Трех иностранцев выдворили за пределы страны за попрошайничество в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Трех граждан Узбекистана выдворили за пределы страны за попрошайничество в Павлодаре. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В городе Павлодаре, на территории одного из торговых домов, задержаны две женщины и несовершеннолетний. Все - граждане Республики Узбекистан, которые путем назойливого приставания просили у прохожих деньги.

    «Они были доставлены в миграционную службу и привлечены к административной ответственности по статье 449 части 3 КоАП РК. По решению суда выдворены за пределы Республики Казахстан», – сообщила начальник миграционной службы управления полиции города Павлодара Арайлым Ергазина.

    Стражами правопорядка в Палодарской области с начала года 2190 человек привлечены к ответственности за приставание в общественных местах.




    Фото: polisia.kz






    Теги:
    Павлодарская область Видео МВД РК Павлодар Закон и право
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