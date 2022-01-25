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Трех иностранцев не впустили в РК в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Без справок об отрицательном результате ПЦР-теста в страну не впустили россиянина и двух кыргызстанцев в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«За прошедшие сутки через границу прошло 547 человек, из них 285 пеших и 262 водителя фур. В карантинный стационар помещено 24 казахстанца, подтверждённых случаев КВИ за последние сутки на автопереходах не выявлено», - рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.
В регионе, по данным ДСЭК, продолжается мониторинг за перемещением людей на четырех автомобильных пунктах пропуска государственной границы: Урлютобе, Косак, Амангельды и Шарбакты.
«Запрещён въезд в страну трём гражданам СНГ. В их - числе гражданин Российской Федерации и двое граждан Кыргызстана», - дополнили эпидемиологи.
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