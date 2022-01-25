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Трех иностранцев не впустили в РК в Павлодарской области

25 Января 2022 14:39
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Трех иностранцев не впустили в РК в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Без справок об отрицательном результате ПЦР-теста в страну не впустили россиянина и двух кыргызстанцев в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«За прошедшие сутки через границу прошло 547 человек, из них 285 пеших и 262 водителя фур. В карантинный стационар помещено 24 казахстанца, подтверждённых случаев КВИ за последние сутки на автопереходах не выявлено», - рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

В регионе, по данным ДСЭК, продолжается мониторинг за перемещением людей на четырех автомобильных пунктах пропуска государственной границы: Урлютобе, Косак, Амангельды и Шарбакты.

«Запрещён въезд в страну трём гражданам СНГ. В их - числе гражданин Российской Федерации и двое граждан Кыргызстана», - дополнили эпидемиологи.


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#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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