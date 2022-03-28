Трех иностранцев без справок ПЦР не впустили в Казахстан в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В страну на границе в Павлодарской области не впустили двух россиян и одного гражданина Таджикистана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедшие сутки через границу пересекло 973 человека, из них 223 водителя и 750 пеших. Подтверждённых случаев КВИ за последние сутки на автопереходах не выявлено», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

По данным ДСЭК, за последние сутки в регионе запретили въезд в страну трём гражданам СНГ: двум россиянам и одному человеку с паспортом Таджикистана, не предоставившим справки ПЦР с отрицательным результатом на COVID-19.

«С начала года в Павлодарскую область прибыло 47 048 человек, из них 19 997 водителей, осуществляющих международные перевозки и 27 051 пассажир. С начала года не допущен въезд в страну 298 нерезидентам страны, не предоставившим справок с отрицательным результатом ПЦР», - привели цифры в ведомстве.



