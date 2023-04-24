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    17:03, 24 Апрель 2023 | GMT +6

    Трех гражданок Казахстана эвакуировали из Судана

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    Фото: bbc
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Трех казахстанок эвакуировали из Судана, где конфликт между армией и силами быстрого реагирования длится вот уже вторую неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По нашим данным там находились три наших гражданки, и уже они покинули Судан. Одна из них работала в системе ООН, она сейчас находится в Аддис-Абебе, в Эфиопии. И еще одна гражданка работала в японской компании, ее тоже японские дипломаты эвакуировали», - сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.

    Ранее сообщалось, что в Судане идет эвакуация иностранных граждан на фоне постоянно нарушаемого перемирия, объявленного армией и спецназом. Первыми эту страну покинули 157 человек, репатриированные Саудовской Аравией.

    В ходе конфликта погибли по меньшей мере 413 человек, более 3,5 тысячи получили ранения. Люди в Хартуме живут в зоне боевых действий, поскольку ряд объектов, в частности, военный штаб и президентский дворец, находятся недалеко от жилых домов.

    Многие семьи остались без электричества и воды. Хартумцы выходят на улицу только для того, чтобы пополнить запасы продовольствия и воды, или бежать из города.

    Ранее Управление гражданской авиации Судана распорядилось закрыть воздушное пространство страны до 30 апреля.


    Теги:
    МИД РК Происшествия Происшествия, ЧС
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