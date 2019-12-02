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Трех дальнобойщиков из Турции спасли в Акмолинской области

2 Декабря 2019 12:12
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Трех дальнобойщиков из Турции спасли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Трех дальнобойщиков из Турции, машина которых остановилась на трассе из-за замерзшего топлива, спасли от переохлаждения в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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По информации ведомства, инцидент произошел на автодороге «Екатеринбург – Алматы», недалеко от поселка Астраханки Целиноградского района.

«Полицейский патруль в составе капитана полиции Азамата Сапарова и старшего лейтенанта полиции Аскара Игибаева при патрулировании республиканской трассы заметили грузовую автомашину марки «Iveko», стоявшую на обочине. Подъехав к фуре, полицейские увидели водителя и двух его сменщиков, которые, как выяснилось, в течение нескольких часов стояли на трассе и не могли продолжить движение из-за замерзшего топлива. При разговоре с водителем выяснилось, что мужчины являются гражданами Турции и занимаются перевозкой грузов, однако перед отправлением в рейс не учли суровые погодные условия», - рассказали в полиции.

Для того чтобы избежать переохлаждения, полицейские, остановив попутный транспорт, отправили иностранных граждан в столицу, а автомашину с грузом пришлось оставить на трассе. Полицейские также обеспечили безопасность груза и автомашины.

Акмолинские стражи порядка обратились к водителям дизельных транспортных средств, осуществляющих пассажирские или грузовые перевозки, использовать топливо, которое соответствует погодным условиям.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия, МВД РК,
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Автор:

Оксана Матасова

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