Трех дальнобойщиков из Турции спасли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Трех дальнобойщиков из Турции, машина которых остановилась на трассе из-за замерзшего топлива, спасли от переохлаждения в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, инцидент произошел на автодороге «Екатеринбург – Алматы», недалеко от поселка Астраханки Целиноградского района.

«Полицейский патруль в составе капитана полиции Азамата Сапарова и старшего лейтенанта полиции Аскара Игибаева при патрулировании республиканской трассы заметили грузовую автомашину марки «Iveko», стоявшую на обочине. Подъехав к фуре, полицейские увидели водителя и двух его сменщиков, которые, как выяснилось, в течение нескольких часов стояли на трассе и не могли продолжить движение из-за замерзшего топлива. При разговоре с водителем выяснилось, что мужчины являются гражданами Турции и занимаются перевозкой грузов, однако перед отправлением в рейс не учли суровые погодные условия», - рассказали в полиции.

Для того чтобы избежать переохлаждения, полицейские, остановив попутный транспорт, отправили иностранных граждан в столицу, а автомашину с грузом пришлось оставить на трассе. Полицейские также обеспечили безопасность груза и автомашины.

Акмолинские стражи порядка обратились к водителям дизельных транспортных средств, осуществляющих пассажирские или грузовые перевозки, использовать топливо, которое соответствует погодным условиям.