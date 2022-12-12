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Трех человек убил преступник в Риме

12 Декабря 2022, 00:01
Трех человек убил преступник в Риме

РИМ. КАЗИНФОРМ - В Риме три человека стали жертвами преступника, напавшего на членов правления жилтоварищества. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

57-летний мужчина, вооруженный пистолетом, ворвался в кафе на севере итальянской столицы, где проходило собрание жителей многоквартирного дома, и открыл огонь, убив трёх женщин. Его удалось задержать до прибытия полиции.

«Он вошел и направился к столу, где сидел совет директоров, аудиторы и все остальные, он закричал:»Я вас всех убью!«и начал стрелять», - рассказали очевидцы.

Нападавшего в жилтовариществе знали: он ранее неоднократно угрожал членам правления, но о причинах, толкнувших его на преступление, следователи пока не сообщают.

Фото: Еuronews

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