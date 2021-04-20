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    17:24, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Трех человек спасли при пожаре в Усть-Каменогорске

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске при пожаре спасены 3 человека, из них 1 ребенок. 15 человек эвакуированы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    «Сегодня по ул. Назарбаева в 5-этажном жилом доме произошел пожар. Прибывшие огнеборцы при разведке пожара спасли троих человек, один из которых ребенок, 15 человек эвакуировали из задымленного дома. Как оказалось, в квартире на 2 этаже горела мебель, оконные и дверные блоки на площади 40 кв.м. Причины пожара устанавливаются», - рассказали в ДЧС.

    По информации ведомства, на месте работают 18 человек личного состава и 5 единиц техники. Эвакуируемое население размещено в автомобиле «Вахта».


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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