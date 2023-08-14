Трех человек спасли на реке Урал, поиски еще одного ведутся

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Сообщение о тонущих трех подростках и одном взрослом поступили сегодня, 13 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В 16 часов 40 минут поступило сообщение о том, что в реке Урал в районе «Стелла» тонет подросток 2007 года рождения. Проводивший в той же местности рейд по безопасности на воде сотрудник ЧС старший лейтенант Асар Бисаков спас тонущего подростка в необорудованном для купания месте.

Кроме того, в 16 часов 47 минут поступило сообщение о том, что три человека тонут на реке Урал по улице Жагалау. Спасатели Оперативно-спасательного отряда ДЧС в ходе проведения рейда возле места происшествия спасли подростка 2011 года рождения и гражданина 1974 года рождения, тонущих в необорудованном для купания месте. В настоящее время ведутся поиски еще одного подростка 2006 года рождения.