УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Огнеборцы Усть-Каменогорска спасли 3 человека и эвакуировали 10 жителей в результате короткого замыкания в жилом многоквартирном доме. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Короткое замыкание в щитовой, ​ расположенной в подъезде дома​ на 7​ этаже, стало причиной сильного задымления. Прибыв оперативно на место происшествия, спасатели в первую очередь эвакуировали​ 9 жителей и 1 ребенка. С помощью кислородных масок троих граждан спасли и ​ вывели из зоны опасности, один из них ребенок. Задымление распространилось с 7 по 9 этаж.

До приезда пожарных один из жителей,​ 1986 ​ года рождения, получил ожоги грудной клетки, как​ ​ оказалось, ​ он пытался включить автомат в щитовой, когда​ в квартире не стало электричества. Врачи скорой помощи​ ​ доставили пострадавшего в больницу.

Всего было задействовано​ 29​ человек личного состава и​ 9 единиц техники ДЧС ВКО.

ДЧС ВКО напоминает, что причина многих происшествий короткое замыкание, нарушение изоляции в электропроводах и кабелях, вызываемое перенапряжениями, старением изоляции и механическими повреждениями.

Анализ показал, что ​ при эксплуатации электроустановок, наиболее частыми причинами ​ возгораний являются короткие замыкания в электропроводках и электрическом оборудовании;

воспламенение горючих материалов, находящихся в непосредственной близости от электроприемников, включенных на продолжительное время и оставленных без присмотра; токовые перегрузки электропроводок и электрооборудования; большие переходные сопротивления в местах контактных соединений; появление напряжения на строительных конструкциях и технологическом оборудовании; разрыв колб электроламп и попадание раскаленных частиц нити накаливания на легкогорючие материалы и др.



