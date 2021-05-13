Трех человек спасли и 10 эвакуировали из-за замыкания в щитовой многоэтажки Усть-Каменогорска
Короткое замыкание в щитовой, расположенной в подъезде дома на 7 этаже, стало причиной сильного задымления. Прибыв оперативно на место происшествия, спасатели в первую очередь эвакуировали 9 жителей и 1 ребенка. С помощью кислородных масок троих граждан спасли и вывели из зоны опасности, один из них ребенок. Задымление распространилось с 7 по 9 этаж.
До приезда пожарных один из жителей, 1986 года рождения, получил ожоги грудной клетки, как оказалось, он пытался включить автомат в щитовой, когда в квартире не стало электричества. Врачи скорой помощи доставили пострадавшего в больницу.
Всего было задействовано 29 человек личного состава и 9 единиц техники ДЧС ВКО.
ДЧС ВКО напоминает, что причина многих происшествий короткое замыкание, нарушение изоляции в электропроводах и кабелях, вызываемое перенапряжениями, старением изоляции и механическими повреждениями.
Анализ показал, что при эксплуатации электроустановок, наиболее частыми причинами возгораний являются короткие замыкания в электропроводках и электрическом оборудовании;
воспламенение горючих материалов, находящихся в непосредственной близости от электроприемников, включенных на продолжительное время и оставленных без присмотра; токовые перегрузки электропроводок и электрооборудования; большие переходные сопротивления в местах контактных соединений; появление напряжения на строительных конструкциях и технологическом оборудовании; разрыв колб электроламп и попадание раскаленных частиц нити накаливания на легкогорючие материалы и др.