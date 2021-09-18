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    18:08, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Трех человек наказали за курение и распитие алкоголя на вокзале в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За курение и распитие алкоголя на вокзале в Алматы транспортные полицейские привлекли к ответственности трех человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции на транспорте.

    56-летняя жительница Костанайской области была задержана сотрудниками линейного управления полиции в зале ожидания станции Алматы 1. Женщина находилась в нетрезвом состоянии. В отношении гражданки составлен протокол (ч.1, ст. 440 КоАП РК) и наложен штраф в размере пяти МРП.

    Чуть позже нетрезвый 41-летний житель Восточно-Казахстанской области, сойдя с поезда сообщением «Кызылорда-Семей», находился на перроне вокзала. Материалы по ч. 3 ст. 440 направлены в специализированный административный суд города Семея. За распитие алкоголя в общественных местах мужчина привлекается второй раз с начала года.

    Также в ходе рейдовых мероприятий был зафиксирован случай курения в местах, где введен запрет. По факту на жителя Алматинской области составлен протокол и наложен штраф в размере 15 МРП (ч.1 ст. 441 КоАП РК).

    С начала года за различные административные правонарушения транспортными полицейскими привлечено к административной ответственности более 32 тысяч правонарушителей, в том числе за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде – 3 300, также за нарушение запрета курения – 693 человек.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт Алматы
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