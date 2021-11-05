ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Трех автоугонщиков задержали полицейские Павлодарской области, МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть отдела полиции Иртышского района с заявлением об угоне автомобиля BMW обратился 29-летний житель города Аксу. Владелец пояснил, что приехал с другом в гости к родным с ночевкой. Среди ночи проснувшись, он не обнаружил у дома своего друга свое авто.

«Для поимки преступника был введен план «Перехват», в результате которого сотрудниками полиции угнанная машина была найдена и возвращена владельцу, а автоугонщик был задержан», – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Житель Павлодара, приехав на выходные к родственникам в один из сел района Теренколь, припарковал во дворе дома свой автомобиль Changan cs 35. Позже не обнаружил его и сообщил в полицию.

Установлено, что мимо двора проходил 28-летний сельчанин, который, увидев машину, решил на ней прокатиться, сев за руль в состоянии алкогольного опьянения. Во время движения, не справившись с управлением, совершил опрокидывание в кювет. Машина водворена на штрафстоянку.

В другом случае проживающий в одном из сел района Теренколь несовершеннолетний со своим другом приехали в районный центр к приятелю. Во дворе дома по улице Целинная они увидели отрытый ВАЗ-2106 с ключами зажигания, завели машину и, решив покататься на ней, уехали со двора. Неизвестно сколько бы они катались на чужой машине, если бы их не остановили полицейские.

В полиции отметили, все угонщики задержаны, в отношении виновных лиц проводится досудебное расследование по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».