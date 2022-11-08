Требую жесткой реакции – Асхат Аймабагмбетов о заполнении учителями ненужных документов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов потребовал от подчиненных строго соблюдать правила по обязательствам учителей в части ежедневного заполнения документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он подчеркнул, что министерством определен перечень обязательных для ведения педагогами документов.

«Все, что свыше этого перечня, все это является абсолютно незаконным. Если учитель должен в день заполнять только два документа – ставить оценки в журнал и вести свои поурочные планы, не надо ничего больше придумывать», - сказал глава ведомства на аппаратном совещании.

По данным председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования министерства Ернура Дауенова, учителя не должны заполнять табель посещаемости учеников для учета питания ежедневно, папку с материалами воспитательной работы (отчеты, фото и видеоматериалы), проводить сбор сведений по трудоустройству и занятости выпускников 9-11 классов, распечатывать сведения об успеваемости учащихся по итогам четверти, вести журнал поведения детей с неудовлетворительным поведением, журнал работы с родителями, план по работе с одаренными детьми, отчет о проведенной работе с претендентами на Алтын белгі, отчет по трансляции педагогического опыта, план работы по саморазвитию, журнал занятости учебного кабинета, план подготовки к аттестации педагогов.

«Вот сейчас на слайде было показано: отчет по работе с одаренными, отчет о неуспевающих. Кто во что горазд, пытаются придумывать какие-то ненужные документы. От того, что вы будете требовать какие-то документы, эффективность системы образования и качество не повысятся. Поэтому есть исчерпывающий перечень, требую соблюдение данного перечня. Также требую от комитета и директоров департаментов принципиальной и очень жесткой реакции на такого рода нарушения», - добавил министр.

Как отметил Ернур Дауенов, законом предусмотрено, что педагоги всех учебных предметов ведут ежедневно: 1 - классный журнал, журналы факультативных занятий, надомного обучения, предшкольных классов в электронном формате; 2 – краткосрочный (поурочный) план.

Один раз до начала учебного года они заполняют среднесрочный календарно-тематический план, план наставничества, если является наставником, по итогам четверти – анализ по итогам проведения СОР и СОЧ в цифровом формате.