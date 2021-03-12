Требуется ли вакцинация  от КВИ при подготовке к ЭКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При подготовке к программе ЭКО необходимо особенно жестко соблюдать требования карантина. Об этом заявил президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается программ ВРТ (вспомогательные репродуктивные технологии), вы знаете, что в этом году началась программа «Анасаган саби» - 7 тысяч квот, пациенты активно сейчас приезжают в центры. Конечно, нужно быть очень аккуратными и либо вакцинироваться, либо жестко перед началом программы ВРТ защитить себя. Потому что мы увидели и влияние на сперматогенез. То есть снижается число сперматозоидов, к счастью, не постоянно, а на три месяца, действительно снижается и число, и качество. Поэтому при подготовке к программе ЭКО - необходимо особенно жестко соблюдать требования карантина», - сказал Вячеслав Локшин на брифинге в СЦК.

Ранее он рассказал, необходима ли вакцинация при беременности.

«Если беременность прогнозируется, то лучше вакцину сделать до наступления беременности, вы тем самым себя защитите. Хотя, конечно, мы понимаем, что беременные, это как правило молодые женщины, у большинства из них COVID-19 протекает не очень тяжело. Но, тем не менее, если присоединяется пневмония, то это создает очень много проблем для здоровья и есть большие риски. Поэтому вакцинация - это единственный выход для того, чтобы не заболеть или снизить вероятность развития тяжелого заболевания, в том числе и у беременных», - пояснил Вячеслав Локшин.