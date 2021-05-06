Требуется ли наличие выплат по ОСМС для прохождения постковидной реабилитации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Требуется ли наличие выплат по Обязательному социальному медицинскому страхованию для прохождения постковидной реабилитации, рассказала врач реабилитолог высшей квалификационной категории, Национальный координатор по реабилитационной помощи Айгуль Хасенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ГОБМП (гарантированный объем бесплатной медицинской помощи) – это лечение основного заболевания, то есть это когда острый процесс заболевания идет. При ГОБМП могут входить реабилитационные элементы. К примеру, при поступлении больного коронавирусом параллельно с лечением идет консультация врача реабилитолога, который назначает свое дополнительное лечение. Вот это в рамках ГОМБП», - сказала Айгуль Хасенова, выступая на онлайн Лекторий по вопросам реабилитация после COVID-19.

По ее словам, второй и третий реабилитационный этап пациент получает в рамках ОСМС.

Ранее она сообщила, из скольких этапов состоит программа постковидной реабилитации и сколько времени она занимает,

«Имеется три этапа реабилитации. Первый этап – когда человек только заболел и ему необходима ранняя реабилитация, которая включается в процесс лечения основного заболевания. Затем уже после острого процесса, когда человеку стало немного лучше, он переходит ко второму этапу реабилитации, который проходит в течение 9 месяцев со дня заболевания. Этот второй этап проводится в условиях круглосуточного пребывания в стационарах, которые заключили договор на проведение второго этапа реабилитации», - отметила Айгуль Хасенова.

После, по ее словам, пациент попадает на третий этап реабилитации, которую он может пройти два раза в год, а дети три раза в год.