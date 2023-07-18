Требовать сертификаты у косметологов советует Минздрав РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - При посещении косметологических клиник важно обращать внимание на сроки годности препаратов и наличие лицензии на проведение косметических процедур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Минздрава РК.



В последние годы стала стала пользоваться широким спросом процедура ботулинотерапии (ботокс), где применяются инъекционные процедуры на основе специальных лекарственных препаратов. Эти «уколы красоты» чаще применяются в экстетической медицине с целью омоложения и устранения патологических изменений кожи.

Однако при посещении косметологических клиник не все обращают внимание на сроки годности ботокса и самое важное на наличие регистрации данного средства в Казахстане.

На сегодняшний день, согласно Государственному реестру лекарственных средств и медицинских изделий в РК зарегистрировано 12 лекарственных средств для применения при ботулинотерапии. Они представлены под торговыми наименованиями «Ботулакс», «Ксеомин», «Вистабель», «ФОРТОКС®️», «Диспорт®️», «Нейронокс».

Указанные лекарства выдаются строго по рецепту врача.

Необходимо отметить, что законодательством Республики Казахстан предусмотрена административная ответственность за безрецептурную реализацию рецептурных лекарственных средств. За незаконное обращение лекарственных средств предусмотрена не только административная, а также уголовная ответственность.

Министерство здравоохранения РК настоятельно рекомендует не вводить инъекции самостоятельно, исключительно пользоваться услугами сертифицированных специалистов и приобретать только зарегистрированные в стране лекарственные средства, выписанные по рецепту врача.

Важно убедиться, что организация имеет лицензию на проведение выбранных процедур.