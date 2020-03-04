Требования Предпринимательского кодекса мешают проверять вакцины – депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нормы Предпринимательского кодекса РК мешают проводить проверку вакцин. Такое заявление сделали депутаты Мажилиса Парламента РК при обсуждении проекта Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно законопроекта, в отношении качества вакцин, как и в отношении лекарственных средств и медизделий в целом, проверки проводятся в соответствии с требованием Предпринимательского кодекса. Эти требования, на наш взгляд препятствуют проведению проверок с элементами внезапности. При этом, теряется весь смысл проверки. На практике, контролирующий орган прежде, чем въехать на объект, обязан за сутки его информировать, зарегистрировать проверку в Генпрокуратуре, что также может занять от 1 до 3 суток. За это время нарушитель прекрасно может устранить все недостатки, к приезду проверяющих уже не будет доказательной базы. О каком действенном контроле здесь может идти речь? Вопрос МНЭ – не считаете ли вы, что объекты, занимающиеся производством, хранением, закупом, транспортировкой, реализацией и использованием лекарств должны подлежать внеплановому контролю, без уведомления объекта?» - заявила на пленарном заседании Мажилиса депутат Татьяна Яковлева.

По словам министра здравоохранения РК Елжана Биртанова, Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг сегодня в соответствии с действующим законодательством в сфере оборота лекарственных средств и качества медпомощи осуществляет свои контрольные функции двумя путями – это внеплановые проверки по заявлениям граждан и плановые профилактические проверки, в зависимости от степени рисков на том или ином предприятии.

«В сфере санитарно-эпидемиологического благополучия есть дополнительная возможность проверки по особому порядку. Данные нормы действительно привели к тому, что количество проверок в этой сфере фармацевтического оборота и качества медуслуг значительно снизились. Мы это понимаем, что к сожалению, не всегда это связано с обеспечением качества медпомощи», - отметил министр.

«Для усиления контрольных функций государства, предусмотрены дополнительные нормы, в частности, первое - передача лицензирования меддеятельности с МИО на уровень комитета, что позволит более жесткий отбор производить. А также пост лицензионный контроль. Кроме того, в отдельных сферах, в частности, в сфере родовспоможения, усилена возможность по проверкам особого порядка. В целом, такие меры по усилению были предусмотрены», - добавил он.

В свою очередь, вице-министр национальной экономики Айгуль Амантаева заявила, что конструкция Предпринимательского кодекса позволят проводить проверки без уведомления проверяемых лиц и без регистрации их в органах прокуратуры.

«Поскольку вакцинация является обязательной процедурой и весьма важно обеспечить актуальной качественной продукцией. Мы готовы рассмотреть соответствующую поправку в установленном порядке», - заявила она.

Спикер Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин поручил внести соответствующие поправки.

«В соответствии со статистикой 65% людей, отказывающихся от вакцинации, в том числе и детей, ставили правильно вопрос по качеству вакцин. К сожалению, в 2003-2004 году у нас в Казахстане были случаи, когда к нам из Восточной Европы завезли вакцину, от которой пострадали люди, в том числе и дети. И очень удивительно, Елжан Амантаевич, что государственный орган, который разрабатывал Кодекс о здоровье народа, не подумал о том, как эту проблему решить. Как вы собираетесь контролировать, если вы государственному уполномоченному органу, своему комитету, эти функции не выбили? Мы ужесточили. Я хочу, чтобы общественность знала, что депутаты внесли вопрос об ужесточении ответственности органов, которые отвечают за тендеры в отношении вакцин. Теперь введена персональная ответственность законопроектом», - отметил Н. Нигматулин.

«Второе – организациям, поставляющим эти вакцины. Причем, в таком ракурсе, что если вдруг это повлекло угрозу жизни, то до пяти лет лишения свободы. Нужен жесткий подход к тем, кто поставляет вакцины. Но, если такой жесткий подход в соответствии с законодательством к тем кто занимается этими вакцинами, давайте дадим им право проверять эти вакцины? Депутаты не раз поднимали вопрос о том, чтобы расширить полномочия Комитета контроля качества и безопасности в этой области. (…) Предлагаю внести норму об усилении полномочий Комитета. Это позволит сотрудникам Комитета беспрепятственно заходить в медучреждения, к поставщикам вакцин, вне зависимости от форм собственности. Они должны иметь право проверять, как проводится транспортировка, как осуществляется хранение, как используются вакцины», - заключил он.