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Требования по выписке фискальных чеков при продаже газа планируют ужесточить в Казахстане
15 Июля 2022 17:15

Требования по выписке фискальных чеков при продаже газа планируют ужесточить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков сообщил о ряде запланированных мер в целях недопущения резкого роста на газ при переходе на биржу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением Президента переход на биржу сжиженного нефтяного газа перенесен на 1 января 2023 года. В целях недопущения резкого роста торги на биржах будут проводиться в пределах установленных предельных розничных цен», - сказал Болат Акчулаков на заседании Правительства.

По его словам, предлагается совместно с Министерством финансов законодательно внедрить для сжиженного нефтяного газа сопроводительные накладные на транспорт и ужесточить требования по выписке фискальных чеков при продаже.

«Вместе с тем, предлагаем определить единую товарную биржу для дефицитных товаров, подконтрольную профильным государственным органам. Вышеуказанные меры позволят обеспечить прозрачность и отслеживать операции при торговле сжиженным газом», - добавил министр.


Фото: tiraj.kg

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Автор:
Корреспондент

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