21 Июня 2022 17:44

Требования по ужесточению работы экономических операторов планируют внедрить в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане хотят внедрить дополнительные требования, направленные на ужесточение деятельности уполномоченных экономических операторов (УЭО), передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам вице-министра национальной экономики РК Абзала Абдикаримова, ужесточения предлагают внедрить по условиям:

· включения в реестр УЭО;

· приостановления действия свидетельства УЭО;

· исключения из реестра:

· расширения перечня обязанностей УЭО.

В рамках законопроекта планируют внести следующие поправки в Закон «О естественных монополиях»:

- возможность изменения тарифа до истечения его срока действия в случае получения на баланс и (или) доверительное управление сетей и имущества (объектов), используемых в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг;

- повышение прозрачности процесса тарифообразования посредством цифровизации;

- установление обязательного согласования субъектами естественных монополий кредитных соглашений по привлечению займов международных финансовых организаций, Банка развития Казахстана и банков второго уровня с уполномоченным органом.

«По блоку реформирования отрасли ГСМ предлагаются поправки, предусматривающие исключение непродуктивных посредников при реализации нефтепродуктов путем ужесточения требований к оптовым поставщикам», - пояснил Абзал Абдикаримов в ходе презентации законопроекта по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства в Мажилисе.

Законопроектом определяются новые потребители товарного газа как крупные коммерческие предприниматели и лица, осуществляющие цифровой майнинг для ведения раздельного учета товарного газа.

Также законодательство о газе приведут в соответствие с изменениями в части распределения СНГ в период введения временного государственного ценового регулирования.

«С учетом складывающейся экономической и политической ситуации для оперативного реагирования на экономическую ситуацию путем регулирования экспорта и импорта товаров предложены поправки, предусматривающие сокращение сроков принятия нормативных правовых актов, направленных на установление мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования», - добавил Абзал Абдикаримов.

Также предусматривается расширение полномочий Правительства и государственных органов в рамках применения мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования.

Кроме того, законопроектом предлагается передать в Министерство торговли и интеграции некоторые функции государственных органов, в частности функции:

- Министерство сельского хозяйства по мониторингу цен на социально значимые продовольственные товары и разработке перечня социально значимых товаров;

- местных исполнительных органов по контролю за соблюдением размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары, размера торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары, размера вознаграждения.

«Предлагается наделение уполномоченного органа в сфере торговой деятельности полномочиями по утверждению нормативных правовых актов регулирующих деятельность торговых рынков», - заключил Абзал Абдикаримов.