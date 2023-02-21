Требования по овладению казахским языком введены во всех возрастных группах детсадов страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 2022 года в учебно-воспитательный процесс введены требования по овладению казахским языком во всех возрастных группах организаций дошкольного образования. Об этом сообщила директор департамента дошкольного образования Министерства просвещения РК Наталья Жумадильдаева на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере дошкольного образования основной целью государственной политики является предложение доступа к услугам качественного образования. Приоритетным направлением является открытие дошкольных организаций с казахским языком обучения.

В конце 2022 года в республике 66,9% дошкольных организаций вели обучение на казахском языке. С 2022 года в учебно-воспитательный процесс введены требования по овладению казахским языком во всех возрастных группах», – сказала Н.Жумадильдаева.

По ее словам, в целях овладения детьми казахским языком педагог в течение дня использует словарный минимум, определенный в типовой программе, развивает связную устную речь воспитанников при всех видах детской деятельности, обогащает активный словарный запас, способствует усвоению культуры общения на казахском языке, знакомит детей с казахской культурой, обычаями и традициями.

Н.Жумадильдаева также сообщила, что на сегодняшний день в Казахстане функционируют 11 104 дошкольные организации c контингентом 1 115 460 детей. Предшкольная подготовка в детских садах, мини-центрах и в предшкольных группах школ организована для 336 614 детей, охват составляет 95,8%.