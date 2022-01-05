Требования народа должны решаться мирным путем – Ерлан Саиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров выразил свое мнение касательно сложившейся социально-экономической ситуации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно ситуации в стране Глава государства оперативно выпустил обращение. В последнее время действительно в стране имели место социальные проблемы. Теперь Президент поставил конкретные задачи перед Правительством. В частности, он поручил урегулировать цены на газ, бензин и дизель, товары широкого потребления населением. Также Глава государства поручил создать социальный фонд. Эти решения будут способствовать поддержанию социального положения страны на определенном уровне. Самое главное - мы не должны потерять государственную стабильность и единство. И требования народа должны решаться мирным путем через построение диалога с властью», - сказал в телефонной беседе Ерлан Саиров.

По словам депутата, народ и власть должны прийти к единому решению.

«В целом с социальной точки зрения требования народа разумны. Тем не менее, эти решения должны быть реализованы в рамках закона. Главное – следует избегать провокаций. Социальные вопросы в стране не должны повлиять на целостность Независимости. Потому что все мы несем ответственность перед священной Независимостью», - добавил он.