Требования к оптовым поставщикам ГСМ могут ужесточить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков рассказал о предпринимаемых мерах по отношению к непродуктивным поставщикам ГСМ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время Министерством проводится работа по реформированию системы производства и распределения горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ) обсуждается ограничение деятельности непродуктивных посредников через: усиление требований к оптовым поставщикам; - ограничение нормы прибыли; в качестве оптовых поставщиков выступают только лица, обладающие нефтебазами на праве собственности, за исключением Единого оператора и оборота авиакеросина», - написал Болат Акчулаков в своем ответе на депутатский запрос.

Также, прорабатывается вопрос возобновления дальнейшей процедуры биржевых торгов с учетом следующих мер:

- ограничения круга участников только сетями АЗС со снижением порогов ограничительных требований;

- разбить торговые сессии для крупных и мелких сетей АЗС.

«Данные меры позволят АЗС, в том числе мелким и средним, через биржу напрямую покупать ГСМ у ресурсодержателей», - выразил уверенность министр.