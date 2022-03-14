Требования к оптовым поставщикам ГСМ могут ужесточить в Казахстане
«В настоящее время Министерством проводится работа по реформированию системы производства и распределения горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ) обсуждается ограничение деятельности непродуктивных посредников через: усиление требований к оптовым поставщикам; - ограничение нормы прибыли; в качестве оптовых поставщиков выступают только лица, обладающие нефтебазами на праве собственности, за исключением Единого оператора и оборота авиакеросина», - написал Болат Акчулаков в своем ответе на депутатский запрос.
Также, прорабатывается вопрос возобновления дальнейшей процедуры биржевых торгов с учетом следующих мер:
- ограничения круга участников только сетями АЗС со снижением порогов ограничительных требований;
- разбить торговые сессии для крупных и мелких сетей АЗС.
«Данные меры позволят АЗС, в том числе мелким и средним, через биржу напрямую покупать ГСМ у ресурсодержателей», - выразил уверенность министр.