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    17:08, 14 Март 2022 | GMT +6

    Требования к оптовым поставщикам ГСМ могут ужесточить в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков рассказал о предпринимаемых мерах по отношению к непродуктивным поставщикам ГСМ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время Министерством проводится работа по реформированию системы производства и распределения горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ) обсуждается ограничение деятельности непродуктивных посредников через: усиление требований к оптовым поставщикам; - ограничение нормы прибыли; в качестве оптовых поставщиков выступают только лица, обладающие нефтебазами на праве собственности, за исключением Единого оператора и оборота авиакеросина», - написал Болат Акчулаков в своем ответе на депутатский запрос.

    Также, прорабатывается вопрос возобновления дальнейшей процедуры биржевых торгов с учетом следующих мер:

    - ограничения круга участников только сетями АЗС со снижением порогов ограничительных требований;

    - разбить торговые сессии для крупных и мелких сетей АЗС.

    «Данные меры позволят АЗС, в том числе мелким и средним, через биржу напрямую покупать ГСМ у ресурсодержателей», - выразил уверенность министр.

    Теги:
    Нефть/газ Топливо Минэнерго РК Парламент Другие государственные органы Энергетика Экономика
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