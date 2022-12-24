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Требования к операторам техосмотра автомобилей ужесточат в Казахстане

24 Декабря 2022, 11:20
Требования к операторам техосмотра автомобилей ужесточат в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Серикалий Мукатаев поделился планами по ужесточению требований к операторам техосмотра автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По результатам работы рабочей группы Правительством Республики Казахстан разработана и утверждена Дорожная карта, где предусмотрены мероприятия по снижению выбросов от автотранспорта», - написал Серикалий Мукатаев в своем ответе на депутатский запрос.

В частности, это 4 мероприятия по снижению выбросов из энергоисточников, 3 – по снижению выбросов от частного сектора на угле, 3 – по исключению риска нарушения воздушной циркуляции, 2 – по озеленению и 12 – по снижению выбросов автотранспортных средств.

«В рамках Дорожной карты министерством прорабатываются вопросы ужесточения требований к операторам технического осмотра и усиления ответственности за нарушения в сфере проведения технического осмотра. В рамках реализации данного мероприятия, планируется рассмотрение ответственности операторов технического осмотра по выдаче диагностических карт, не соответствующих техническому состоянию автотранспортных средств», - добавил вице-министр.


Фото: wordpress.com



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