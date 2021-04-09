Требования к общественному транспорту Тараза озвучил Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Состояние общественного транспорта Тараза обсудили в облакимате на совещании под председательством главы региона Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, введение полгода назад в Таразе электронного билетирования показало эффективность. Выпущено 205 тысяч карт TulparCard, используются 171,2 тысячи, 33,8 тысячи в резерве, подана заявка на изготовление дополнительных 10 тысяч карточек. Доля наличных расчетов оплаты за проезд снизилась с 13,7 до 0,5%. По темпам внедрения и эффективности электронного билетирования Тараз сегодня входит в ведущую тройку городов Казахстана.

«В настоящее время на 32 маршрута выезжают 242 автобуса. Однако транспорта не хватает, а с учетом того, что в четвертой четверти многие школьники обучаются в традиционном формате, дефицит будет ощущаться еще острее. Поэтому на первый план выходит вопрос приобретения новых автобусов и в целом обновления транспортного парка перевозчиков. Акиматом области прорабатывается вопрос приобретения дополнительно 100 автобусов от казахстанских товаропроизводителей», - рассказал руководитель облуправления пассажирского транспорта и автодорог Бакытжан Жанибеков.

По мнению главы региона Бердибека Сапарбаева, необходимо ужесточить условия участия в конкурсах по предоставлению маршрутов. Здесь должны быть предписаны такие позиции, как обязательное наличие валидаторов, QR- и USSD-кодов. Кроме того, к рентабельным маршрутам необходимо добавлять и несколько убыточных. Без услуг общественного транспорта не должны оставаться удаленные от центра районы, где пассажиропоток не очень большой. Кроме того, победитель тендера должен взять на себя обязательство увеличивать количество автобусов на маршруте в часы пик.

«На главных улицах города должны быть современные остановки, оснащенные информационным табло с указанием графика движения транспорта», - акцентировал глава региона.

По мнению акима области, прежде чем повышать тариф для населения, нужно четко ответить на вопрос: а что будет предложено взамен? В первую очередь это должны быть новые вместительные автобусы, высокий уровень культуры водителей и кондукторов, чистота в салонах.

«Надо обучать сотрудников автопарков умению разговаривать с людьми, быть терпеливыми и вежливыми. Необходимо провести анализ текущего состояния и потенциала транспортных компаний, их возможности работать на рынке пассажирских перевозок. Таразу не нужны 10 автоперевозчиков, некоторые из них финансово несостоятельны и не способны оказывать качественные услуги. Поэтому необходимо продолжать курс на ужесточение условий для участников государственных конкурсов. Победителями тендеров должны быть те компании, которые смогут поддерживать высокий уровень обслуживания», - резюмировал Бердибек Сапарбаев.