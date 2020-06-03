+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 20 °С
USD 402.37 EUR 449.81
RUB 5.86 CNY 56.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Требования к оборудованию для детских площадок  в ЕАЭС стали едиными

3 Июня 2020 03:00
Поделиться:
Требования к оборудованию для детских площадок  в ЕАЭС стали едиными

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Требования к оборудованию для детских игровых площадок в странах ЕАЭС стали едиными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

«1 июня завершился трехлетний переходный период по техрегламенту Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок», который был принят решением Совета Евразийской экономической комиссии в мае 2017 года и вступил в силу в ноябре 2018 года. Он распространяется на оборудование и покрытие для детских игровых площадок, впервые выпускаемые в обращение на таможенной территории Союза и размещенные на открытых территориях или в закрытых помещениях», - сообщили в ЕЭК.

Для планомерного перехода производителей и продавцов на новые нормы, заложенные в техническом регламенте, Комиссия установила переходный период. После его завершения требования безопасности к оборудованию для детских игровых площадок едины и обязательны для всех государств ЕАЭС.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Безопасность, ЕАЭС,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив