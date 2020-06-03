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вчера 21:48
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Требования к оборудованию для детских площадок в ЕАЭС стали едиными
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Требования к оборудованию для детских игровых площадок в странах ЕАЭС стали едиными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.
«1 июня завершился трехлетний переходный период по техрегламенту Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок», который был принят решением Совета Евразийской экономической комиссии в мае 2017 года и вступил в силу в ноябре 2018 года. Он распространяется на оборудование и покрытие для детских игровых площадок, впервые выпускаемые в обращение на таможенной территории Союза и размещенные на открытых территориях или в закрытых помещениях», - сообщили в ЕЭК.
Для планомерного перехода производителей и продавцов на новые нормы, заложенные в техническом регламенте, Комиссия установила переходный период. После его завершения требования безопасности к оборудованию для детских игровых площадок едины и обязательны для всех государств ЕАЭС.
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