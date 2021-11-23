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    09:57, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Требования к местному содержанию в сфере недропользования озвучил Бейбут Атамкулов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал о поэтапном сокращении мер поддержки казахстанских предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с вступлением во Всемирную торговую организацию меры поддержки казахстанских производителей с 2015 года поэтапно исключались. С 1 января 2021 года в сфере недропользования исключены требования по местному содержанию в товарах и не более 50% в работах и услугах», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

    По его словам, в результате внесены соответствующие изменения по применению инструмента местного содержания.

    «Учитывая международные обязательства, выработано 5 новых механизмов, направленные на защиту интересов отечественных производителей», - заключил министр.

    Теги:
    Правительство Местное содержание Правительство РК Экономика
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