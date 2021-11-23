Требования к местному содержанию в сфере недропользования озвучил Бейбут Атамкулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал о поэтапном сокращении мер поддержки казахстанских предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с вступлением во Всемирную торговую организацию меры поддержки казахстанских производителей с 2015 года поэтапно исключались. С 1 января 2021 года в сфере недропользования исключены требования по местному содержанию в товарах и не более 50% в работах и услугах», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

По его словам, в результате внесены соответствующие изменения по применению инструмента местного содержания.

«Учитывая международные обязательства, выработано 5 новых механизмов, направленные на защиту интересов отечественных производителей», - заключил министр.