Требования к курьерам на мопедах озвучил начальник полиции Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Алматы предложили службам быстрой доставки нумеровать контейнеры доставщиков и оснащать их светоотражающими элементами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно специальному анализу, проведенному местной полицейской службой, на дорогах Алматы ежедневно передвигаются от 2 до 2,5 тысяч электросамокатчиков, мопедистов и велосипедистов.

«По результатам совещания с руководителями служб быстрой доставки товаров народного потребления обозначены актуальные вопросы и внесен ряд предложений, в числе которых ужесточение требований при отборе на работу курьеров, усиление с ними профилактической работы на предмет неукоснительного соблюдения ПДД. Также администрациям служб доставки. с целью ведения учета и своевременного выявления нарушителей, предложено нанести на контейнеры нумерацию, светоотражательные элементы. При выдаче контейнеров фиксировать в базе данных работодателя сведения о курьере, в том числе о транспорте передвижения. Кроме того, обращено внимание о необходимости создания удобных условий для транспортировки контейнера (сумки), согласно ПДД РК (водителям велосипедов и мопедов запрещается: перевозить грузы, которые выступают более, чем на 50 см по длине и ширине за габариты, или груз, мешающий управлению). Вместе с тем, в ходе самостоятельного выявления нарушений ПДД, руководителям служб рекомендуем материалы для привлечения к административной ответственности незамедлительно предоставлять в органы полиции», - сказал начальник ДП Алматы Канат Таймерденов.

Согласно п.п.4 п.24 ПДД РК указанные транспортные средства должны передвигаться по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, а при их отсутствии – по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в один ряд. За нарушение ПДД РК водители мопедов привлекаются к ответственности по ст. 615 КРКобАП (нарушение ПДД пешеходами и иными участниками дорожного движения).

Так, за три месяца этого года к ответственности привлечено 145 правонарушителей.

В соответствии с Законом «О дорожном движении» к мопедам относятся ТС двигатель сгорания, которых не превышает 50 кубических сантиметров или электродвигатели, развивающие скорость не более 50 км в час. Транспортные средства, превышающие вышеуказанные пределы, ставятся на регистрационный учет и управление разрешается водителям, имеющим соответствующую категорию.