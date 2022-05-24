24 Мая 2022 18:43

Требования к кандидатам на «Алтын белгі» ужесточают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Со следующего года будут повышены требования к кандидатам на знак «Алтын белгі». Об этом сообщил заместитель председателя комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Жомарт Карамбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Со следующего года будут повышены требования к кандидатам «Алтын белгі». Они должны соответствовать следующим требованиям. Во-первых, в соответствии с образовательной программой среднего общего образования за период обучения в 10, 11 классах должно быть оценка «5» в четверти, за год и итоговая. Поэтому в следующем году в 10, 11 классах учитываются не только годовая и итоговая оценка, но и квартальная. Во- вторых, по окончании общего среднего образования на базе Назарбаев Интеллектуальных школ необходимо пройти итоговую аттестацию по учебному предмету «алгебра и начала анализа», - сказал Жомарт Карамбаев в ходе онлайн-брифинга.

Спикер отметил, что с 2023 года претенденты на «Алтын белгі» будут сдавать оставшиеся четыре предмета в школе, где они обучались.

«Третье требование, претендент должен иметь аттестат об основном образовании с отличием. Это значит, что он должен учиться с отличием до девятого класса», - пояснил Жомарт Карамбаев.

Представитель МОН добавил, что усиление требований, безусловно, повлияет на количество претендентов на знак «Алтын белгі», их число скорее всего уменьшится, но здесь на первый план ставится вопрос качества образования.



