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Требования к качеству шоколада утвердили на Совете ЕЭК

25 Ноября 2022, 22:21
Требования к качеству шоколада утвердили на Совете ЕЭК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На заседании Совета Евразийской экономической комиссии, прошедшем в режиме онлайн, участники приняли ряд документов, определяющих свободный трансграничный допуск к размещению и обращению ценных бумаг на биржах государств-участниц ЕАЭС и усиливающих требования к изготовлению шоколада. Казахстанскую сторону возглавил заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.


Принятое Соглашение о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах-членах ЕЭК направлено на обеспечение свободы эмиссионных и торговых операций с ценными бумагами на общем биржевом рынке, создание условий для роста ликвидности биржевых рынков государств единого евразийского экономического пространства. Данный вопрос был инициирован членом коллегии (министром) по экономике и финансовой политике ЕЭК Бакытжаном Сагинтаевым и ранее поддержан казахстанской стороной.


Также решением Совета ЕЭК внесены изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», которые позволят защитить потребителей от ввода в заблуждение при покупке шоколадных изделий. В частности, установлены специальные требования к шоколадным изделиям, запрещающие использование растительных масел (жиров) (есть ряд исключений), ароматизаторов, имитирующих шоколадный вкус. Официально введены такие идентификационные показатели шоколадных изделий и какао-продуктов как с добавлениями и без добавлений (горький, темный, обыкновенный, сладкий, молочный и т.д.), с указанием минимального процента сухого остатка какао, масла какао и других ингредиентов. Ввод данных единых требований к производителям стран периметра ЕАЭС в качестве обязательных и контроль за их соблюдением позволят создать условия для развития добросовестной конкуренции.


На заседании также были рассмотрены вопросы, затрагивающие интересы стран-участниц единого экономического пространства в сферах формирования единого рынка услуг, общих рынков нефти и нефтепродуктов, макроэкономической политики, взаимных банковских гарантий при госзакупках, организации централизованной торговли электроэнергией на общем рынке электроэнергии ЕАЭС, целесообразности изменения норм беспошлинного ввоза товаров и другие.


Фото: primeminister.kz


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