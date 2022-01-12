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Требования к достаточности собственного капитала банков повысят в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
12 Января 2022, 10:02
Требования к достаточности собственного капитала банков повысят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказала о мерах по регулированию потребительского кредитования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В реализацию поручения Главы государства по принятию конкретных и срочных мер по регулированию потребительского кредитования агентством будут реализованы следующие меры. В рамках пруденциального регулирования банков, будут повышены требования к достаточности собственного капитала банков путем увеличения риск-взвешивания по потребительским кредитам физических лиц», - сказала Мадина Абылкасымова на заседании Правительства.

По ее словам, расчет самого коэффициента долговой нагрузки будет ужесточен, из расчета будут исключены доходы, не имеющие достоверного подтверждения наличия у заемщика регулярных доходов.

«В рамках риск-ориентированного надзора в отношении банков и микрофинансовых организаций также будет рассмотрено введение дополнительных ограничений по высокорисковым потребительским кредитам. В результате будет снижен риск-аппетит банков для ограничения выдачи кредитов заемщикам, не обладающим достаточной платежеспособностью», - заключила М. Абылкасымова.

Ранее Мадина Абылкасымова доложила о ситуации в банковском секторе.


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