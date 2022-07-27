27 Июля 2022 11:54

Требования к дошкольным организациям должны проверяться через систему лицензирования – мнение эксперта

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области начата работа по лицензированию детских садов, число которых растет с каждым годом. Только в этом году уже введено в эксплуатацию 11 частных детских садов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ежегодно в Жамбылской области сокращаются очереди в детские сады, и увеличивается количество учреждений дошкольного и среднего образования. Многолетняя проблема нехватки мест в детсадах, вопросы увеличения сети дошкольных образовательных учреждений сегодня успешно решаются благодаря государственно-частному партнерству.

Для расширения конкуренции, снижения нагрузки на бюджет и эффективного взаимодействия государства с бизнесом в Казахстане действует Закон «О государственно-частном партнерстве».

В Таразе наиболее приоритетным направлением развития государственно-частного партнерства являются открытие и строительство новых дошкольных учреждений, а также планомерная передача в доверительное управление действующих государственных детских садов.

И если еще несколько лет назад проблема обеспечения местами в детсадах стояла остро, то сегодня охват жамбылских детей дошкольным воспитанием и обучением увеличился до 91 – 100%.

В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» во всех районах Жамбылской области и в городе Таразе внедряются информационные системы «Электронный детский сад». Распределение мест в детских садах сейчас полностью автоматизировано.

О развитии сферы дошкольного образования в Жамбылской области и о том, для чего необходимо лицензирование детских садов, в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» сообщила заместитель руководителя областного управления образования Айдын Досыбаева.

- Айдын Орынбековна, скажите, пожалуйста, сколько в нашей области уже имеется детских садов и сколько еще планируется открыть в ближайшей перспективе?

- На сегодняшний день в Жамбылской области насчитывается 569 дошкольных организаций, в которых воспитываются 57 888 детей. В этом году планируется открыть 24 детских сада на 2 197 мест.

С начала 2022 года введено в эксплуатацию 11 частных детских садов на 1 600 мест. Количество частных дошкольных организаций составляет 217, в них воспитываются порядка 22 211 детей. Дети от 3 до 6 лет охвачены дошкольным образованием на 100%.

- А дети других возрастных категорий?

- Доля охваченных дошкольным воспитанием детей от 1 - 6 лет составляет 91,5%, от 2 - 6 лет - 94%. Для увеличения охвата детей дошкольного возраста обучением и воспитанием утвержден пошаговый план ввода дошкольных организаций на 2022 - 2025 годы. Согласно этому плану, в этом году планируется открытие 24 частные организации на 2 197 мест.

- Что Вы можете сказать о лицензировании детских садов? Для чего это необходимо?

- На сегодняшний день в Жамбылской области начата работа по поэтапному лицензированию детских садов.

С 2011 года лицензирование детских садов было приостановлено, и это обстоятельство в то время способствовало быстрому развитию частного сектора. Ведь в 2009 году в Жамбылской области, до принятия программы «Балапан», функционировала только 191 дошкольная организация, в том числе два частных детских сада. А доля охвата детей дошкольным воспитанием и обучением в целом составляла всего 32,8%.

Лицензирование детских садов улучшит работу детских садов, обеспечит безопасность пребывания в них детей. Кроме того, снизит уровень коррупции, так как процедура лицензирования детских садов будет автоматической.

- Существует мнение, что с помощью лицензирования будут сокращать число частных детских садов, и это очень беспокоит людей, которые там работают.

- Государство не преследует цель сократить число детских садов, а наоборот создает все условия для развития дошкольных организаций. Во главу угла ставятся вопросы качества дошкольного воспитания и обучения.

Дошкольное воспитание и обучение является первым этапом обеспечения преемственности начального образования, формирования здоровья, общения, творчества, познания и социальных навыков ребенка.

Для удовлетворения запросов родителей, которые имеют детей дошкольного возраста, государство создает условия для обеспечения их дошкольными организациями и для увеличения доли охваченных детей.

Для этого было разработано несколько государственных программ. Одной из них является государственная программа «Балапан», принятая в 2010 году. Чтобы не создавать проблем при открытии детских садов, лицензирование приостановлено с 2011 года. И это дало толчок к существенному росту числа детских садов. Если, повторюсь, в 2009 году в Жамбылской области коэффициент охвата детей местами в детсадах составлял всего 32,8%, то на сегодняшний день в области насчитывается 569 дошкольных организаций, в которых воспитываются 57 888 детей. И почти половина детских садов – 217 – это именно частные дошкольные организации.

- Что может гарантировать внедрение системы лицензирования детских садов?

- Для обеспечения безопасности ребенка в дошкольной организации должны быть реализованы все условия в соответствии с нормативными требованиями, санитарными правилами и нормами пожарной безопасности, должно быть полноценное развитие, обеспечение наличия развивающей среды, наличие системы видеонаблюдения, обеспечение квалифицированным персоналом.

- Как решается вопрос с кадрами для детских садов?

- Размещение государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение в соответствии с Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 29 января 2016 года на подготовительных отделениях поствузовских образовательных учреждений, а также дошкольное воспитание и обучение, среднее образование, осуществляется в соответствии с правилами размещения государственного образовательного заказа.

Если мы хотим справедливого отношения, защиты прав детей, чтобы наши дети, внуки были в безопасности в детских садах, чтобы родители не боялись отдавать своих детей в дошкольные учреждения образования, то требования к дошкольным организациям должны проверяться через систему лицензирования и аттестации.

Важный момент заключается в том, что при реализации всех этих функций государство минимизировало риск прямого контакта двух сторон, поскольку процедуры лицензирования проводятся без посещения объектов.

На сегодняшний день уже начата работа по восстановлению процедуры лицензирования в детских садах Жамбылской области. На самом деле государство не налагает обязательства закрывать детские сады, лицензирование не приводит к таким последствиям – оно распространяется как на государственные, так и на частные учреждения. Наоборот, государство создает все условия для развития дошкольных организаций, для того чтобы дети там были в безопасности и получали полноценное образование и воспитание.

- Спасибо за беседу!