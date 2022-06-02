2 Июня 2022 10:26

Требования к детским садам усилят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Факты нарушения прав детей, о которых общество узнает благодаря установленным видеокамерам, подтверждают актуальность нашей позиции о необходимости усиления требований к детским садам. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает МИА «Казинформ».

«Больше десяти лет назад для стимулирования быстрого роста количества детских садов было решено отказаться от лицензирования, а затем и от госконтроля, мониторинга и регулирования их деятельности.

К чему это привело? К резкому росту частных детских садов и охвату детей с 3 до 6 лет сразу до 99%. Хороший результат. Однако, если с одной стороны удалось увеличить количество открывшихся детских садов, то с другой актуальным остается вопрос качества. Часть детсадов открывалась в несоответствующих техническим и санитарным требованиям зданиях, без наличия квалифицированных специалистов и безопасных условий. Прецедентов достаточно.

Два года назад нами была предпринята попытка возвращения лицензирования и госконтроля. Однако тогда позиция Палаты предпринимателей, ассоциаций детских садов и ряда госорганов не позволила нам ввести эту норму в закон», - написал А. Аймагамбетов в Telegram.

«Мы продолжили работу в этом направлении, и нам удалось ввести систему госаттестации в конце прошлого года. Результаты аттестации оказались неутешительными - 80% из проверенных детских садов не прошли госаттестацию.

Речь идет и о неудовлетворительных условиях пребывания детей в детском саду, и о несоответствии образовательной деятельности требованиям государственного стандарта образования, безопасности, пожарных и санитарных норм, и о фактах рукоприкладства со стороны воспитателей, и о других негативных фактах.

Поэтому мы сейчас работаем по пяти основным направлениям:

1. Возвращение лицензирования. Будем надеяться на поддержку депутатов, общественности и госорганов в этом вопросе.

2. Проведение аттестации всех детских садов, во время которой проверяются условия и качество их работы.

3.Усиление требований к размещению госзаказа в детских садах.

4. Повышение кадрового потенциала работников дошкольных учреждений. Улучшение качества подготовки в колледжах и вузах.

5. Обновление содержания программ в рамках новой модели дошкольного образования», - отметил министр образования и науки РК.

По его информации, в последние годы резко снизился конкурс на специальность воспитателя детского сада.

«В первую очередь, это связано с заработной платой. Несмотря на ежегодное увеличение заработной платы воспитателей на 25%, из-за низкой базы она все еще не является достаточной. Сейчас мы начали пилотный проект в нескольких детских садах с двумя воспитателями на целый день, а не одним на полдня, с параллельным двукратным увеличением оплаты. По результатам пилота будет принято решение.

Разумеется, мы понимаем важность поддержки предпринимателей, открывающих частные детские сады.

Но главным ориентиром в работе для нас являются безопасность детей и создаваемые для них комфортные и качественные условия. Думаю, такие равнозначные правила важны для родителей и выгодны добросовестным игрокам рынка», - резюмировал А. Аймагамбетов.