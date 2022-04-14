Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Требования к детским садам планируют ужесточить в Казахстане

Автор:  
Акбота Кузекбай
14 Апреля 2022, 13:16
Требования к детским садам планируют ужесточить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве образования и науки прокомментировали инцидент в инклюзивном детском саду столицы, где грубо обращались с воспитанниками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что в социальных сетях появилась публикация о грубом обращении с воспитанниками детского сада для детей с особыми потребностями. Частный детский сад находится в столице.

Как прокомментировала первый вице-министр образования и науки Шолпан Каринова, в садике ведется проверка.

«По окончании проверки будут приняты соответствующие меры. Министерство образования и науки признает, что это очень непростая ситуация. Такое не должно повторяться, поэтому мы сейчас рассматриваем меры по усилению требований к детским садам. Требования ужесточим как к самим детским садам, так и к воспитателям», - рассказала Шолпан Каринова журналистам в кулуарах пленарного заседания Сената.

Она отметила, что планируется изменить порядок проведения проверок детских садов.

«Возможно, будет необходимо вернуть лицензирование детских садов. Сейчас мы эти нормы рассматриваем», - добавила спикер.

Ранее Шолпан Каринова сообщила, что сейчас ведомство готовит рекомендации по проведению выпускных вечеров в школах.

Правительство РК   Образование   Сенат   Общество   МОН  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане