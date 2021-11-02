Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Требования к деловой репутации коллекторов ужесточат в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
2 Ноября 2021, 17:11
Требования к деловой репутации коллекторов ужесточат в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказала о запланированных мерах по борьбе с недобросовестными участниками коллекторского рынка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Агентством для ужесточения регулирования деятельности подготовлен блок следующих поправок: поэтапно в течение следующих 2 лет повысить минимальный размер уставного капитала, что позволит очистить рынок от множества мелких, связанных между собой коллекторов; ужесточить законодательные требования к безупречной деловой репутации, образованию и опыту работы руководства коллекторских агентств», - написала Мадина Абылкасымова в своем ответе на депутатский запрос.

Кроме того, Агентством планируется:

- законодательно запретить аффилированность коллекторских агентств с банками, микрофинансовыми организациями и частными судебными исполнителями;

- установить законодательный запрет на совмещение деятельности в нескольких коллекторских агентствах;

- ввести административную ответственность работников коллекторских агентств за введение в заблуждение должников относительно размера задолженности и сообщение должнику ложной информации о месте работы работника коллекторского агентства;

- увеличить размеры административных штрафов на коллекторские агентства за нарушение законодательных требований и недобросовестные действия в отношении должников.

Банки   Другие государственные органы   Общество   Финансы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане