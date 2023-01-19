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Требования к безопасности трансформаторов установят в Казахстане

19 Января 2023, 12:01
Требования к безопасности трансформаторов установят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Принято решение о разработке национального технического регламента в отношении высоковольтного оборудования. Об этом МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК.

Соответствующий приказ о дополнении плана разработки технических регламентов Республики Казахстан опубликован на сайте комитета.

«Высоковольтное оборудование может нести серьезные риски безопасности. В частности, при низком уровне электрической прочности изоляции, пожарной безопасности, взрывобезопасности. Так, по данным МЧС, за последние 2 года произошло более ста случаев загорания электротехнического оборудования. Конечно, большая часть из них связана с устаревшим оборудованием и неправильными условиями эксплуатации, но требования к самой продукции и процедуре ее оценки соответствия должны быть», - отметил председатель комитета Куаныш Еликбаев.

Формы, схемы и процедуры оценки соответствия (декларирование либо сертификация), а также конкретные виды высоковольтного оборудования будут установлены в тексте технического регламента в этом году.

«В нашей стране на высоком уровне развито производство трансформаторов, конденсаторов и других видов высоковольтного оборудования. Оборудование казахстанских производителей, помимо обеспечения внутреннего рынка конкурентноспособно за рубежом, успешно подтверждая свое соответствие всем требованиям безопасности, в том числе, и в зарубежных испытательных центрах. Однако сегодня казахстанские потребители сталкиваются с проблемой серого небезопасного импорта. Мы знаем конкретных импортеров, которые ввозят в РК небезопасную продукцию, создавая угрозу безопасности на гражданских и промышленных объектах», - подчеркнул управляющий директор Ассоциации электромашиностроителей Казахстана Галым Булатов.

Также он отметил, что отсутствие обязательных минимальных требований безопасности не позволяет уполномоченным органам выявлять такие случаи и принимать соответствующие меры. Поэтому принятие национального технического регламента не только повысит безопасность продукции в Казахстане, но и защитит рынок от недобросовестной конкуренции со стороны импортных поставок потенциально опасной продукции.


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