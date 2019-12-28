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Требования IOSA для внутренних рейсов могут вернуть в Казахстане

28 Декабря 2019 14:30
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Требования IOSA для внутренних рейсов могут вернуть в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Должны ли проводить аудит Международной ассоциации воздушного транспорта (IOSA) для внутренних перевозок, ответили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В Казахстане намерены вернуться к вопросу обязательной сертификации и аудита по безопасности Международной ассоциации воздушного транспорта (IOSA) для внутренних авиарейсов. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев на пресс-конференции в СЦК.


«Для международных полетов данное требование есть. Для внутренних в 2016 году у нас было такое правило. Потом по просьбе бизнес-сообщества требования были исключены. Мы к этому вопросу вернемся», - подчеркнул вице-министр.


Отметим, программа IOSA, которая была разработана Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), направлена на аудит деятельности эксплуатантов на основе стандартизированных требований к их деятельности.


Напомним, вчера борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.


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Ключевые слова: Транспорт, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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