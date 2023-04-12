Требования инвесторам должны выдвигать мы - Аскар Жумадильдаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Академик Национальной академии наук Аскар Жумадильдаев заявил, что в устав Национальной академии наук нужно добавить пункт «академия работает с целью превратить казахский язык в язык науки», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть четыре аспекта Независимости: политическая, экономическая, военная и технологическая. Меня волнует технологическая независимость нашей страны. Все наши производственные мощности были переданы иностранным инвесторам. Это неправильный шаг. Однако меняется мир, меняется и страна. Мы должны выдвигать требования инвесторам в соответствии с современными реалиями. Нужно поменьше «прогибаться» под инвесторов. Мне кажется, нужно выдвинуть три условия: первое – налоги, второе – экология, третье – использование сил местных специалистов и ученых в производстве», - сказал академик Аскар Жумадильдаев.

По его словам, следует продолжить практику выделения 1% доходов недропользователей на развитие отечественной науки.

«Эти средства нужно направить на укрепление технологической независимости, взаимосвязи науки и общества, на построение нового здания для научных институтов и современной лаборатории, на издание учебников для вузов на казахском языке», - отметил ученый.

Аскар Жумадильдаев также подчеркнул, что в устав Национальной академии наук нужно добавить пункт «академия работает с целью превратить казахский язык в язык науки».