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Требование по знанию казахского языка может быть установлено при приеме на госслужбу

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
22 Февраля 2023, 17:07
Требование по знанию казахского языка может быть установлено при приеме на госслужбу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Требование по знанию казахского языка может быть установлено при приеме на госслужбу. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Азамат Жолманов на брифинге Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас установлено требование, что государственный служащий должен отвечать гражданам на языке обращения. Вместе с тем, мы уже делаем определенные шаги в этом направлении. На сегодняшний день, одним из условий для поступления в Академию государственного управления на обучение по программам магистратуры и докторантуры является обязательное владение государственным языком на уровне не ниже среднего. Также при отборе в Президентский молодежный кадровый резерв установлено требование о владении государственным языком. В настоящее время мы с коллегами обсуждаем вопрос о внедрении требований по знанию государственного языка при поступлении на государственную службу. В случае, если данное требование будет установлено, об этом будет сообщено дополнительно», – сказал А.Жолманов.

Спикер отметил, что вопрос владения госслужащими государственным языком в последнее время активно поднимается и обсуждается в обществе. Повышаются требования к государственным служащим по знанию государственного языка. В то же время, сами госслужащие должны осознавать, что, в соответствии с требованиями общества, они должны постоянно совершенствовать свои компетенции, в том числе и языковые.

Фото: ortcom.kz

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