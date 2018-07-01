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Требование общественности об отставке министра прокомментировали в МВД РК

24 Июля 2018 12:55 567
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Требование общественности об отставке министра прокомментировали в МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел прокомментировали требование общественности об отставке министра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Что касается вопроса об отставке министра, вы понимаете, что это не в компетенции Министерства внутренних дел. На этот вопрос у меня нет детального ответа. Министр не вышел на пресс-коференцию, потому что находится в командировке», - сказал на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел РК Рашид Жакыпов, отвечая на вопросы журналистов.

Требование общественности об отставке министра прокомментировали в МВД РК 

Напомним, Денис Тен скончался 19 июля в больнице от ножевых ранений после нападения автоворов, не приходя в сознание.

За жизнь фигуриста врачи боролись более двух часов.

Оба подозреваемых по делу убийства Дениса Тена задержаны. Это Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов. О том, что они убили известного фигуриста, они узнали позже, из социальных сетей. Задержанные пошли на такие действия, потому что им были нужны деньги. Оба признали свою вину. Ранее они были судимы за кражи. 

Подозреваемый Кудайбергенов показал место, где было спрятано орудие убийства - нож. В ходе проведения очной ставки подозреваемый Киясов признался, что именно он наносил ножевые ранения Денису Тену.

 

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Ключевые слова: Происшествия, Денис Тен, МВД РК, Алматы,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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