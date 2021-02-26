ТРЦ разрешили работать по воскресеньям в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно новому постановлению главного санитарного врача Нур-Султана, торгово-развлекательные центры будут работать в воскресные дни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В документе указано, что в столице разрешается работа торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного посетителя, исключив нахождение покупателей в зонах рекреации и островках отдыха, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни и выходные дни с 10:00 до 23:00 часов, с запретом нахождения покупателей в торговом зале по истечению времени работы, установленного в настоящем постановлении.

«При этом, строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров. Работа фудкортов разрешена только на курьерскую доставку с исключением самовыноса. Запрещено проведение различных видов акций, ярмарок, шоурумов, розыгрышей (за исключением онлайн формата)», - говорится в документе.

Постановление вступает в силу с 1 марта.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.