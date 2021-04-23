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    20:51, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    ТРЦ и торговые дома  в Кызылординской области не будут работать в воскресные дни

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области не менее 80 % работников необходимо перевести на удаленный режим работы. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В регионе не менее 80 % работников необходимо перевести на удаленный режим работы (при штатном расписании более 30 сотрудников), за исключением служб, задействованных в притовоэпидемических мероприятиях.

    В религиозных объектах запрещено проводить массовые мероприятия. Объекты общепита, расположенные в них, приостанавливают работу.

    Рестораны, кафе, бары, столовые смогут работать при заполняемости до 50%, но не более 30 посадочных мест с графиком работы с 09:00 до 20:00 и на открытом воздухе с числом посадочных мест не более 30 с 09:00 до 22:00. При этом запрещается проводить торжественные, семейные, памятные мероприятия.

    Сауны могут работать в будние дни с запретом работы в субботние и воскресные дни. Фитнес-центры, фитнес-клубы, спортивно-оздоровительные объекты с задействованием бассейнов, саун, бань, СПА смогут работать строго по предварительной записи с 07:00 до 22:00 часов в будние дни, с запретом работы в выходные дни .

    Разрешена работа крытых бассейнов с задействованием саун строго по предварительной записи в будние дни с 07:00 до 22:00 с запретом работы в субботу и воскресенье.

    СПА-центры, СПА-салоны, массажные салоны и кабинеты могут работать с одновременным посещением не более трех человек с 07:00 до 22:00 в будние дни, с запретом в субботу и воскресенье.

    ТРЦ, торговые дома и торговые сети не смогут работать в субботу и воскресенье.

    ЦОНы и спецЦОНы будут работать с 09:00 до 18:00.

    С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.


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