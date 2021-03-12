РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:20, 12 Март 2021 | GMT +6

    ТРЦ будут закрыты на выходные в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в выходные дни будут закрыты торгово-развлекательные центры, торговые дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В постановлении главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина от 10 марта говорится, что по выходным дням в субботу и воскресенье в городе запрещена деятельность спорткомплексов, спортивно-оздоровительных центров и фитнес-центров, а также ТРЦ, торговых домов и торговых сетей.

    Открытым рынкам (продуктовым, непродуктовым) запретили работать только в воскресенье. Также ограничено время супермаркетов и гипермаркетов: с 06:00 до 02:00 часов.

    Также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе и в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на предстоящих выходных, то есть 13 и 14 марта 2021 года, работа общественного транспорта, в том числе и метрополитена, будет приостановлена. Работа будет возобновлена в понедельник, 15 марта, в 06:00 часов в плановом режиме.


    Теги:
    Коронавирус в РК Бизнес Другие государственные органы Общество Безопасность Алматы Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:20
    Учения разведчиков прошли в региональном командовании «Юг»
    Сегодня, 07:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!