ТРЦ будут закрыты на выходные в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в выходные дни будут закрыты торгово-развлекательные центры, торговые дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В постановлении главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина от 10 марта говорится, что по выходным дням в субботу и воскресенье в городе запрещена деятельность спорткомплексов, спортивно-оздоровительных центров и фитнес-центров, а также ТРЦ, торговых домов и торговых сетей.

Открытым рынкам (продуктовым, непродуктовым) запретили работать только в воскресенье. Также ограничено время супермаркетов и гипермаркетов: с 06:00 до 02:00 часов.

Также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе и в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на предстоящих выходных, то есть 13 и 14 марта 2021 года, работа общественного транспорта, в том числе и метрополитена, будет приостановлена. Работа будет возобновлена в понедельник, 15 марта, в 06:00 часов в плановом режиме.